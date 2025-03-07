Palladino può sorridere, Adli e Pongracic verso la convocazione, Folorunsho ritorna in Conference

Si sfoltisce la lunga lista di indisponibili della Fiorentina. Il francese e il croato si sono allenati in gruppo e sono pronti al rientro

Dopo la sconfitta di Atene, la Fiorentina ha già messo da parte la delusione e si è rimessa al lavoro al Viola Park, concentrata sulla preparazione della sfida di domenica contro il Napoli. La partita si preannuncia complessa e, in vista di questo confronto, Palladino confida di poter recuperare alcuni giocatori chiave. La giornata di oggi sarà cruciale per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo le condizioni fisiche degli infortunati.

Purtroppo, non ci sarà Folorunsho per la sfida contro gli azzurri. Come riportato da Radio Bruno Toscana, l'ex giocatore del Napoli non ha preso parte alla parte atletica negli ultimi allenamenti e lo staff tecnico ha deciso di non forzare il recupero. L'obiettivo è riportarlo in campo con calma, puntando a riaverlo a disposizione per il ritorno contro il Panathinaikos.

Notizie più positive giungono, invece, per Adli e Pongracic. I due giocatori si sono allenati regolarmente con il gruppo e, se non ci saranno intoppi, dovrebbero tornare a disposizione di Palladino già per domenica. Rimane ancora fuori, invece, Colpani, la cui assenza continua a pesare sul gruppo. La Fiorentina non ha ancora una data per il suo rientro, ma il tecnico si prepara comunque ad affrontare il Napoli con determinazione, sperando in un recupero completo della rosa per le prossime partite cruciali.