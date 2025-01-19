La Fiorentina riparte da Folorunsho. Palladino vuole il suo nuovo Bove. Deve rivitalizzare la squadra

Folorunsho parte titolare contro il Torino

Folorunsho scende subito in campo da titolare contro il Torino, dopo aver già esordito a Monza pochi giorni dal suo arrivo a Firenze. Palladino lo vede come un elemento chiave per rivitalizzare la Fiorentina, grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di trasmettere entusiasmo e fiducia alla squadra.

Schierato nel ruolo di trequartista, Folorunsho sarà fondamentale per migliorare l'equilibrio tra centrocampo e attacco, prendendo il posto di Bove ma con caratteristiche proprie. Il suo compito sarà intercettare palloni nella costruzione avversaria e trasformarli in azioni offensive, oltre a rafforzare la tenuta difensiva in una zona che la squadra ha sofferto molto durante il periodo negativo.

La sua duttilità tattica potrebbe portarlo a giocare sia a destra, dove Colpani ha avuto difficoltà, sia a sinistra, ma l'obiettivo principale resta sfruttare al massimo il suo apporto per dare nuova linfa alla Fiorentina in un momento cruciale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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