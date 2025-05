Poco feeling tra Palladino e Folorunsho, dopo l’Empoli confronto sull’utilizzo fuori ruolo del giocatore

In casa Fiorentina sono giorni tristi. L’ennesima sconfitta, l’ultima contro il Venezia, dopo quelle contro Roma e Betis, ha sancito la fine della stagione viola con il fallimento di tutti gli obiettivi stagionali. Tra i giocatori meno utilizzati nelle ultime partite c’è sicuramente Folorunsho. Il calciatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni dal Napoli, ha pagato il cambio di modulo passato dal 4-2-3-1 al 3-5-2 dopo il mercato di gennaio. Il numero 90 era arrivato inizialmente per prendere il posto di Bove nello scacchiere tattico di Palladino, dopo con il cambio di assetto, Folorunsho non è stato più fatto giocare nel suo ruolo: ovvero quello di mezz’ala di centrocampo offensiva oppure esterno d’attacco. Il mister viola ha impiegato il ragazzo romano da quinto difensivo largo a destra oppure a sinistra, non sfruttando al meglio le sue caratteristiche.

Folorunsho ha pagato tutto questo perchè ha fornito una serie di prestazioni non troppo soddisfacenti e dopo la gara con l’Empoli ha avuto un confronto con l’allenatore viola perchè stanco di essere schierato fuori ruolo. Dopo questo confronto il giocatore non è stato più schierato da titolare anche se, complice squalifiche e infortuni, ci sarebbe stato spazio per lui dal primo minuto. A Roma addirittura non è stato nemmeno fatto entrare in campo mentre a Venezia gli sono stati preferiti Ndour e Richardson schierati titolari proprio nel suo ruolo. A questo punto, dato il poco feeling tra tecnico e calciatore, resta difficile pensare ad una conferma di Folorunsho anche la prossima stagione se dovesse essere riconfermato Palladino, scenario diversi invece se la società decidesse per un cambio. In quel caso il giocatore di proprietà del Napoli avrebbe molte più chance per una riconferma e tutto sarebbe in meno al prossimo tecnico.