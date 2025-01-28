Verso il Genoa: Folorunsho può prendere il posto di Adlì, Cataldi in dubbio. Ballottaggio Comuzzo-Pongracic

Oggi pomeriggio la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park

Oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti al "Viola Park" e Raffaele Palladino comincerà a studiare la formazione anti-Genoa nella speranza di dare continuità alla vittoria contro la Lazio all'Olimpico.

La prima soluzione a cui dovrà pensare l'allenatore è come sostituire Yacine Adli perché l'ex Milan ha preso un rosso domenica scorsa a Roma e al Franchi nella prossima uscita sarà squalificato. In più a centrocampo sarà necessario capire se verrà recuperato Danilo Cataldi. Ad ora la sensazione è che possa tornare fra i convocati, ma il fatto che venga schiarato dal primo minuto è tutt'altro che scontato.

Spazio dall'inizio quasi sicuramente di nuovo a Mandragora, con il jolly Folorunsho pronto eventualmente a essere impiegato in mediana, come accaduto nel suo esordio da subentrato contro il Monza. In difesa, se la linea arretrata fosse ancora a quattro, ci sarebbe un ballottaggio stretto fra Comuzzo e Pongracic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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