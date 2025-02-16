Cataldi e Folorunsho spaesati: "Mister come ci mettiamo?" Palladino: "Stretti e compatti"

Brutta Fiorentina oggi al Franchi che contro il Como non ha saputo cambiare l'inerzia della partita nel corso del 90 minuti

Non è stata una domenica felice per la Fiorentina, la squadra viola ha perso in casa contro il Como fornendo una delle peggiori prestazioni della stagione contro un avversario in lotta per la salvezza che non vinceva in trasferta da settembre e che non aveva mai terminato una partita fuori casa senza subire gol. In casa viola l'assenza di Kean si è fatta sentire cosi come suonano forti le parole di Pongracic in conferenza stampa nel post partita che ha detto chiaramente: "Quando dobbiamo fare la partita troviamo delle difficoltà". Nel corso della sfida del Franchi ci sono stati giocatori viola che hanno chiesto indicazioni al tecnico per cercare di superare le difficoltà e di cambiare l'inerzia della gara, tra questi Cataldi e Folorunsho che hanno chiesto espressamente a Palladino: "Mister come ci mettiamo in campo?" la risposta dell'allenatore viola è stata: "Stretti e compatti", per cercare di essere più corti in campo possibile, ma nessun cambio tattico o cambio di posizioni duranti i 90 minuti.