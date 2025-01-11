Il retroscena: "Rottura Conte-Folorunsho colpa di una risposta sul peso: «All'europeo solo in vacanza»

Folorunsho è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva in prestito oneroso dal Napoli di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Il giornalista napoletano Luca Cerchione, in diretta su Ocw Sport, ha rivelato un retroscena sul rapporto tra Antonio Conte e Folorunsho, episodio che spiega il motivo per cui il centrocampista, adesso alla Fiorentina, è stato escluso dal progetto tecnico del Napoli e non è stato mai utilizzato. Queste le sue parole:

"Folorunsho è una vittima di Conte e di una risposta data allo stesso Conte quando i 3 nazionali del Napoli sono rientrati dall'Europeo, l'allenatore azzurro lo ha accusato di avere qualche kilo in più del consentito, il calciatore ha osato rispondere che era solo il primo giorno e che erano tornati dall'Europeo, da qui la reazione di Conte che gli ha detto che lui all'europeo ci era andato a fare le vacanze visto che non aveva mai giocato. Da qui si è rotto il loro rapporto e non è stato mai fatto scendere in campo con la maglia del Napoli"

LE ULTIME DI TMW SU LUIZ HENRIQUE E LA FIORENTINA

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