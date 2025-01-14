Corriere dello Sport: “Contro il Torino, Palladino pensa a Folorunsho dal 1’. Dubbi su Pongracic e Cataldi” 

La Fiorentina prepara la sfida casalinga contro il Torino

Archiviata la trasferta di Monza, la Fiorentina torna a casa per preparare la sfida casalinga al Torino, gara nella quale Palladino sta già pensando a lanciare dal primo minuto Michael Folorunsho. Recuperato a pieno, quantomeno dal punto di vista fisico, Albert Gudmundsson, rimangono gli interrogativi su altri due acquisti estivi, Pongracic e Cataldi, con quest'ultimo out dalla trasferta di Monza per un affaticamento al retto femorale e da valutare nei prossimi giorni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-roma-vuole-kayode-alla-fiorentina-uno-tra-soule-e-cristante-a-scelta-di-palladino/284598/