Nazione: “Folorunsho-Fiorentina è fatta! Nelle prossime ore a Firenze. Palladino lo avrà già per Monza”

A giugno se verrà riscattato, firmerà un quadriennale con i viola

Ormai non ci sono più dubbi, Michael Folorunsho sarà un nuovo rinforzo per la Fiorentina di Palladino. L'affare è virtualmente chiuso, il ragazzo arriverà a Firenze nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito. Firmerà il contratto.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. In caso di acquisto definitivo della Fiorentina a giugno Folorunsho firmerà un quadriennale fino al 2029. Palladino avrà finalmente il suo centrocampista già pronto per la gara di Monza. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/