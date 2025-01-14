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Folorunsho: "Speravo un esordio con un altro risultato. Voglio lottare per questa maglia"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina commenta così la sconfitta subita contro il Monza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2025 19:15
Folorunsho: "Speravo un esordio con un altro risultato. Voglio lottare per questa maglia" -
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Michael Folorunsho ha espresso il suo stato d'animo dopo la sconfitta subita contro il Monza, nel giorno del suo esordio con la maglia viola. Nel match, gli uomini di Palladino non sono riusciti a offrire una prestazione all'altezza delle aspettative, lasciando l'amaro in bocca ai tifosi e alla squadra stessa.

Il centrocampista, attraverso un post sui social, ha condiviso il suo pensiero, commentando così la gara: “L’esordio lo avevo immaginato e sperato con un altro risultato, ma rimane forte la voglia di lottare con questa nuova maglia“.

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