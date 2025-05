Report Fiorentina: Zaniolo out per lombalgia. Fastidio al ginocchio sinistro per Folorunsho

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese. Raffaele Palladino può sorridere per il ritorno di Danilo Cataldi tra i convocati, ma allo stesso tempo i viola perdono altri due calciatori. Infatti, Micheal Folorunsho e Niccolò Zaniolo non sono a disposizione. Come si legge nella nota pubblicata dal club viola, Folorunsho starà fuori a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Zaniolo, invece, a causa della lombalgia. Di seguito la nota: “ACF Fiorentina comunuca che il calciatore Nicolò Zaniolo è assente dalla lista dei convocati a causa della lombalgia mentre Folorunsho per il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio sinistro”.