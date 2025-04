Bocci: “Senza Dodò uno tra Colpani o Folorunsho potrebbero essere la soluzione per Palladino”

Alessandro Bocci, noto giornalista e opinionista è intervenuto nella trasmissione radiofonica Pentasport per parlare della Fiorentina e soprattutto sulla situazione Dodò che tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi viola: “Perdere uno dei nostri giocatori migliori per 20 giorni (minimo), oppure 1 mese e questo potrebbe essere un grandissimo problema, anche perchè non hai sostituti all’altezza. Loftus-Cheek nel Milan, che ha avuto lo stesso problema (appendicite) ha recuperato dopo tre settimane, tuttavia facendo due calcoli il brasiliano salterebbe sicuramente Empoli, Real Betis in Conference e la Roma, tre partite che potrebbero scrivere il futuro della formazione di Raffaele Palladino, che dovrà inventarsi qualcosa in quella posizione”.

“Ci sono giocatori come Moreno, ma bocciato contro il Celje in quel ruolo, oppure pensare ad un Folorunsho o Colpani riadattati, anche se da quest’ultimo mi aspettavo molto di più. Queste ultime due sono soluzioni particolari e molto difficili da applicare, ma non impossibili. Palladino dovrà pensare velocemente e fare la scelta giusta”.