Folorunsho riparte da Cagliari? Pedullà: “È in cima alla lista, vogliono anticipare la concorrenza”

Michael Folorunsho è un nome importante per il centrocampo del Cagliari, in cima a una lista e nella speranza di poter anticipare la concorrenza. Folorunsho è rientrato per fine prestito dopo la parentesi con la Fiorentina, i dialoghi con il Napoli sono già partiti. Nella lista del Cagliari c’è anche Pobega, ma – come già spiegato – il Bologna può avere la precedenza a condizioni più favorevoli rispetto alla cifra chiesta dal Milan fino a qualche settimana fa e che ha portato il club emiliano a non esercitare il riscatto. A scriverlo è Alfredo Pedullà.