Palladino sull'infermeria: "Kean sta meglio, deve riposare. Botta alla coscia per Folorunsho, da valutare"

Raffaele Palladino, nella conferenza stampa dell'antivigilia di Fiorentina-Lecce, ha fatto il punto sugli infortuni in casa viola, in particolare su Moise Kean e Michael Folorunsho. Queste le sue paro...

Raffaele Palladino, nella conferenza stampa dell'antivigilia di Fiorentina-Lecce, ha fatto il punto sugli infortuni in casa viola, in particolare su Moise Kean e Michael Folorunsho. Queste le sue parole:

"Kean ha avuto un trauma cranico, il ragazzo sta meglio, ha bisogno di riposo, nei prossimi giorni ci saranno le dovute precauzioni, ma se ne occuperà il dottore. Folorunsho ha preso una botta sia contro il Como e sia contro il Verona, proprio nello stesso punto della coscia. Valuteremo nel prossimo allenamento. Ho provato varie soluzioni davanti, Zaniolo è una di queste, come Beltran e Caprini. Sceglieremo la cosa più giusta e idonea - ha poi aggiunto Palladino -, abbiamo tante assenze ma non è un alibi, facciamo di necessità virtù".