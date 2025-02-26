Palladino: "Non ho parlato con Commisso e non sono solo. Siamo sesti, non stiamo facendo cosi male"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa all'antivigilia della sfida contro il Lecce

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a 2 giorni dalla sfida contro il Lecce, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Non è stata una piacevole settimana, quando si perde come in quel modo fa male, bisogna analizzare il motivo perchè c'è questo trend negativo, abbiamo parlato con la squadra, c'è stato confronto come sempre. Vogliamo uscire da questa situazione con tutte le forze e tutte le energie, sono sicuro che i ragazzi metteranno in campo venerdi sera tutto quello che hanno. Le sconfitte ci rendono più forti. Non ho sentito Commisso, sono stato concentrato sulla squadra e sui ragazzi.

Kean ha avuto un trauma cranico, il ragazzo sta meglio, ha bisogno di riposo, nei prossimi giorni ci saranno le dovute precauzioni, ma se ne occuperà il dottore. A Verona abbiamo fatto male il secondo tempo, potevamo fare meglio, siamo stati sterili, a me interessa che la squadra vada in campo con energia. Abbiamo lavorato su degli aspetti, ma non è importante il cambiamento tattico, è importante l'aspetto mentale. Venerdi sera vogliamo vincere per uscire da questo momento.

Ho provato verie soluzioni davanti, Zaniolo è una di queste, come Beltran e Caprini. Sceglieremo la cosa più giusta e idonea, abbiamo tante assenze ma non è un alibi, facciamo di necessità virtù. A me da fastidio aver perso tanti punti contro squadre che ambiscono a una posizione diversa dalla nostra, abbiamo perso tanti punti per strada. Ci siamo confrontati con i ragazzi per capire il motivo di questi tanti punti persi per strada, i ragazzi sono i primi a essere dispiaciuti, vogliamo invertire il trend.

Non leggo e non mi faccio toccare dalle critiche, ci metto la faccia sempre e lo faccio per il bene della Fiorentina. Io credo che quest'anno abbiamo fatto una rivoluzione, una ricostruzione, abbiamo cambiato tanto, in estate 11 giocatori sono andati via e 11 giocatori sono arrivati. Le difficoltà le abbiamo avute all'inizio, poi l'altra difficoltà l'abbiamo avuta a gennaio: 8 giocatori sono andati via e 5 sono arrivati. Bisogna capire le difficoltà, non è che metti giocatori nuovi e tutto funziona. Stiamo avendo delle difficoltà, trovo esagerato il pessimismo, la Fiorentina non è mai stata sesta in classifica negli ultimi 5 anni a questo punto della stagione.

Accettiamo le critiche ma vanno contestualizzare tutto, è un peccato buttare via tutto quello che è stato fatto, abbiamo valorizzato tanti giocatori, so il lavoro che stiamo facendo e dove possiamo arrivare. Va danto tempo alla squadra di trovare la quadra giusta, con i nostri concetti e i nostri principi. Ci vuole tempo per inserire i nuovi acquisti, la squadra veniva da un periodo ottimo e adesso c'è un trend negativo, vediamo anche le vittorie contro Lazio e Inter, non buttiamo via le cose positive.

Con il direttore c'è un grande rapporto di stima e di amicizia, siamo appena stati a pranzo insieme, io non sono solo, io ci metto la faccia, con la società c'è un grande rapporto, poi è normale che se i risultati non vengono è giusto che io venga messo in discussione, non resterò qui 20 anni, non possiamo vedere sempre le cose negative, vedo grande pessimismo, non sono d'accordo. I risultati sono negativi adesso ma vediamo nel complesso, siamo dove dobbiamo stare. Vogliamo una Fiorentina sempre migliore.

Folorunsho ha preso una botta sia contro il Como e sia contro il Verona, proprio nello stesso punto della coscia. Sono cresciuto più in questi 7 mesi che nei 2 anni di Monza in cui è stato tutto più semplice. Siamo caduti già 2 volte, nel mese di agosto e adesso, vogliamo rialzarci, sono sicuro che insieme ai ragazzi ritroveremo quello che ci ha portato a far bene. Ci sono squadre che sono arrivate davanti alla Fiorentina lo scorso anno e che adesso sono dietro di noi e non giocano le coppe, noi siamo sesti e sembra che le cose non vanno bene.

Ci vediamo ripresi dalle altre, la Fiorentina negli altri anni ha ripreso punti alle altre squadre e quest'anno altre ci stanno prendendo punti, a fine campionato diremo da che posizione siamo. Siamo sesti, anche i ragazzi vogliono rifarsi, ci sono delle cose oggettive da sistemare ma ci stiamo lavorando"