Folorunsho: "C'è stato un confronto nello spogliatoio dopo Monza, non vediamo l'ora di giocare"

Il nuovo acquisto Micheal Folorunsho è stato intervistato da Dazn nel pre partita di Fiorentina-Torino che inizierà a 12:30 allo stadio Franchi, queste le sue parole:"C'è stato un confronto nello spog...

Il nuovo acquisto Micheal Folorunsho è stato intervistato da Dazn nel pre partita di Fiorentina-Torino che inizierà a 12:30 allo stadio Franchi, queste le sue parole:

"C'è stato un confronto nello spogliatoio dopo Monza perchè questa è una squadra di ragazzi che lavorano dalla mattina alla sera per vincere, è un momento complicato, ci siamo confrontati e ne è uscito qualcosa di positivo, non vediamo l’ora di giocareHo scelto la Fiorentina perché mi hanno dato subito fiducia, non potevo sapere che oggi sarei stato titolare prima di venire, però sono molto contento e spero di ripagare la fiducia"

LE PAROLE DI FERRARA

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