Gazzetta: “Folorunsho è arrivato a Firenze, oggi può allenarsi in gruppo. Può essere convocato contro il Monza”

La Fiorentina l'ha preso per un totale di 9 milioni

Michael Folorunsho è arrivato ieri sera a Santa Maria Novella con trolley al seguito, accolto dai tifosi viola e subito pronto per il primo allenamento al Viola Park. “Sono molto contento di essere qui”, dichiara sorridente mentre un supporter urla “forza Folo”. La Fiorentina lo prende dal Napoli con un prestito oneroso e diritto di riscatto che può diventare obbligo per un totale di 9 milioni. Prima visite mediche e firma, poi l’avventura viola.

Il centrocampista, primo rinforzo del mercato invernale, punta a ritagliarsi spazio nel gioco di Palladino dopo l'infortunio di Bove. Può giocare da mezzala o trequartista sulla sinistra, anche se lì c’è già concorrenza con Gudmundsson. Oggi potrebbe già allenarsi con il gruppo e, se tutto va in porto, essere convocato per la sfida contro il Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-mandragora-richiestissimo-allestero-ma-lui-fa-muro-a-meno-di-maxi-offerte-vuole-restare-a-firenze/284238/