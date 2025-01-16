Corriere dello Sport: “Folorunsho ha scelto Firenze per rilanciarsi, vuole mettere le radici qui”

Folorunsho spera di convincere i viola a riscattarlo

Michael Folorunsho, nuovo acquisto della Fiorentina, ha esordito nella recente sconfitta contro il Monza e si è presentato con determinazione, dichiarando di aver trovato un gruppo unito e pronto al lavoro.

Portato a Firenze per dare energia e forza al centrocampo, è visto come un sostituto di Edoardo Bove, giocatore fondamentale finora assente. Folorunsho si propone come un centrocampista versatile, in grado di coprire più ruoli, offrire fisicità e tentare il tiro da fuori, qualità che potrebbero rivelarsi decisive già dalla prossima partita contro il Torino.

Dopo un'esperienza deludente al Napoli, con pochi minuti giocati, Folorunsho ha scelto Firenze per rilanciarsi, convinto dall'interesse mostrato dal club. Il suo obiettivo è guadagnarsi spazio, riconquistare la fiducia della Fiorentina e del Ct Spalletti, puntando a un ritorno in Nazionale. Determinato a costruirsi un futuro stabile, punta al riscatto fissato a 8 milioni, con la speranza di trovare a Firenze la continuità che finora gli è mancata. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-e-sotto-esame-lui-piu-dei-giocatori-torino-e-lazio-decisive/284884/