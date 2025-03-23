Gazzetta: "Cataldi e Folorunsho verranno riscattati per 12 milioni. Adlì dubbio per la Fiorentina, cifre alte"

Adlì tra i calciatori con il riscatto in dubbio

Verso la permanenza alla Fiorentina c'è Danilo Cataldi per il quale sarà sufficiente versare 4 milioni alla Lazio per prenderlo. Buone possibilità anche per Michael Folorunsho per il quale nell’operazione col Napoli servirebbero 8 (+1 di bonus). Diventa obbligo a determinate condizioni, semplici da raggiungere. Ancora tutto aperto per Yacine Adli, del Milan, che costerebbe altri 10,5 milioni da sommare al milione e mezzo già versato per il prestito oneroso in un’operazione complessiva da 12 milioni. Prezioso, soprattutto per il suo saper verticalizzare, è stato fondamentale nella prima parte della stagione prima di essere fermato da un infortunio alla caviglia. C’è un credito già accumulato in positivo, è un classe 2000 e ha già esperienza internazionale, ma la cifra non è bassa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.