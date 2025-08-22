Folorunsho: "Giocare contro la Fiorentina non mi crea ansia. Darò qualche consiglio ai miei compagni"

Il giocatore del Cagliari ed ex Fiorentina, Michael Folorunsho ha parlato a Sky Sport della partita di domenica contro la sua ex squadra

Esordio speciale per Michael Folorunsho, che domani debutterà in Serie A con la maglia del Cagliari proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista ha raccontato le sue sensazioni a poche ore dalla sfida. Queste le sue parole:

“Giocare contro la Fiorentina non mi crea particolare ansia – ha spiegato Folorunsho –. I miei ex compagni che saranno avversari? Sicuramente darò a qualche mio nuovo compagno al Cagliari qualche consiglio su come marcarli e come muoversi contro di loro”.

Sulla partita, il nuovo acquisto rossoblù non ha dubbi: “Siamo pronti a dare tutto, perché è la prima giornata e vogliamo regalare la prima gioia ai nostri tifosi. Daremo tutto per portare a casa la vittoria, visto che giochiamo a Cagliari”.