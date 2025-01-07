Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, venerdì le visite mediche

C’è l’accordo totale tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998. La Viola ha trovato l’accordo anche con l’entourage del calciatore. La formula del trasferimento è un p...

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2025 21:07

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