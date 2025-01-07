Folorunsho alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, venerdì le visite mediche
C’è l’accordo totale tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998. La Viola ha trovato l’accordo anche con l’entourage del calciatore. La formula del trasferimento è un p...
C’è l’accordo totale tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998. La Viola ha trovato l’accordo anche con l’entourage del calciatore. La formula del trasferimento è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Folorunsho sarà a Firenze giovedì sera e venerdì mattina si sottoporrà alle visite mediche. Folorunsho lascerà quindi il Napoli con destinazione Firenze. Il calciatore arriverà in città nella serata di giovedì 9 gennaio. La formula del trasferimento è un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Lo scrive Gianluca Di Marzio
LUIZ HENRIQUE E LA FIORENTINA, LA SITUAZIONE
https://www.labaroviola.com/pedulla-vediamo-se-commisso-decidera-di-fare-unofferta-sui-20-milioni-per-luiz-henrique-piace-molto/283792/