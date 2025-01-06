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La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze

Palladino può sorridere, la Fiorentina chiamata a riprendere la marcia verso l'Europa potrà contare su una carta in più a centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2025 22:36
La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze -
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Dopo Valentini, il primo vero colpo del mercato di gennaio della Fiorentina è Michael Folorunsho, affare fatto per il mediano del Napoli. Il giocatore arriverà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In caso di riscatto l'ex giocatore del Verona si legherà alla Fiorentina fino al giugno 2029.

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