La Fiorentina ha chiuso per Michael Folorunsho, il giocatore mercoledì sarà a Firenze
Palladino può sorridere, la Fiorentina chiamata a riprendere la marcia verso l'Europa potrà contare su una carta in più a centrocampo
Dopo Valentini, il primo vero colpo del mercato di gennaio della Fiorentina è Michael Folorunsho, affare fatto per il mediano del Napoli. Il giocatore arriverà a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In caso di riscatto l'ex giocatore del Verona si legherà alla Fiorentina fino al giugno 2029.
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