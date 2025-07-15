Folorunsho riparte da Cagliari. Pedullà: "Siamo agli ultimi dettagli. Prestito con diritto di riscatto"

Michael Folorunsho al Cagliari. Una pista nata a sorpresa lo scorso 5 luglio e che vi abbiamo raccontato in esclusiva. La trattativa è andata avanti in modo concreto nelle ultime ore, possiamo dire ch...

A cura di Redazione Labaroviola 15 luglio 2025 16:20

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