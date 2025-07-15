Folorunsho riparte da Cagliari. Pedullà: "Siamo agli ultimi dettagli. Prestito con diritto di riscatto"
Michael Folorunsho al Cagliari. Una pista nata a sorpresa lo scorso 5 luglio e che vi abbiamo raccontato in esclusiva. La trattativa è andata avanti in modo concreto nelle ultime ore, possiamo dire ch...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2025 16:20
Michael Folorunsho al Cagliari. Una pista nata a sorpresa lo scorso 5 luglio e che vi abbiamo raccontato in esclusiva. La trattativa è andata avanti in modo concreto nelle ultime ore, possiamo dire che siamo davvero agli ultimi dettagli. Operazione in prestito con diritto di riscatto, in arrivo il via libera del Cagliari, un nuovo rinforzo per Pisacane. A scriverlo è Alfredo Pedullà.