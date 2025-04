Bucchioni: “Fagioli deve riposare, non sta bene ma giovedì deve tornare in campo in Conference”

A Radio Bruno è intervenuto il direttore di Italia 7 e noto giornalista Enzo Bucchioni per commentare la formazione viola in vista del match contro l’Empoli: “L’assenza di Fagioli era prevedibile perché le ultime partite che ha fatto non sono state all’altezza di quanto può dare, ci sta debba riposare anche alla luce di giovedì contro il Betis. Fagioli era stanco e magari è ancora turbato dal tritacarne mediatico che gli è caduto addosso di nuovo ed Adli andava recuperato assolutamente, mentre Fagioli deve tornare al top giovedì.”

Su Folorunsho: “Lui è il giocatore che può fare meglio quel ruolo in questo momento senza Dodo, chiaramente non ti può dare quello che fa il brasiliano ma può occupare gli spazi con qualità e sa dare una certa spinta. La Fiorentina dovrà trovare dei meccanismi rispetto a quando c’è Dodo, magari a partita in corso proverà Zaniolo sulla fascia.”

Sulla partita: “Sarà complicata anche se è virtualmente retrocessa, ma ha un buon gioco ed ha elementi validi come Anjorin che ha segnato settimana scorsa. In più, ad Empoli hai pareggiato giocando male e ricordiamoci che ti hanno eliminato dalla Coppa Italia. Ci vuole una grande Fiorentina che non sbagli nulla, soprattutto l’approccio perché a Cagliari sei entrato male in partita e non si deve ripetere.”