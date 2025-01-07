Corriere Fiorentino: “Folorunsho atteso a Firenze per le visite tra domani e giovedì nonostante il Napoli attenda il sostituto”

La Fiorentina vuole rinforzare La Rosa

La Fiorentina è impegnata a definire i dettagli di mercato per rafforzare la rosa, concentrandosi su due obiettivi principali: Michael Folorunsho e Pablo Marì. Per Folorunsho l’accordo con il Napoli è quasi concluso (prestito con diritto di riscatto a 9 milioni), e il giocatore è atteso a Firenze tra domani e giovedì per le visite mediche, nonostante l'attesa del Napoli di un sostituto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-verra-ceduto-ce-il-milan-kayode-vuole-piu-minutaggio-occhio-alla-roma/283680/