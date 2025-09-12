Valcareggi: “A Firenze hanno massacrato Pradè, Kean va lasciato libero. Pioli ha fatto bene ad andare in Arabia”

Il noto procuratore Furio Valcareggi si è pronunciato su alcuni temi caldi, alla viglia della gara contro il Napoli

Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, approfondendo alcuni argomenti in casa Fiorentina, come la formazione di domani contro il Napoli: “Loro sono forti, ma anche noi lo siamo, anche se rimangono superiori. Penso che domani Pioli schiererà una sola punta, anche perché Kean è in crescita, e se lui vuole spazio bisogna darglielo. Ci sono sempre i cinque cambi. Gudmundsson non lo sostituirei mai e spero giochi domani”.

Sulla conferenza di Pradè: “Mi è piaciuto quello che ha detto. A Firenze l’hanno massacrato”.

Sull’opinione di Cassano su Pioli: “Ha deciso di fare un anno di riposo in Arabia, venendo pagato molto bene e allenando giocatori come Ronaldo, dato che era reduce da anni stressanti in Italia, ed ha fatto una scelta di vita. Chi non l’avrebbe fatto?”

Sul modulo e su Fagioli: “Giocare a tre o quattro non cambia nulla, conta come interpreti la gara. Fagioli è un giocatore che può competere, se ha la testa giusta, con i centrocampisti del Napoli, e allo stesso tempo può aiutare la Fiorentina a giocare”.

Sulla conferenza di Pioli: “Mi è piaciuta molto, perché è andato nei dettagli, diversamente a quanto avrebbero fatto allenatori come Allegri o Conte”.