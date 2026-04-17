Valcareggi attacca Kean: "Non può saltare tutte queste partite, ha un atteggiamento sbagliato e non è utile alla squadra"

Il procuratore ha attaccato l'attaccante viola per le sue assenze a causa del problema alla tibia

A Lady Radio Furio Valcareggi ha parlato di Fiorentina: "Sono convinto che la Fiorentina, a partire dal prossimo anno, si riprenderà il posto che le compete nell'Europa che conta. Assisteremo all'inizio di un'era totalmente nuova: Paratici farà pulito, come si usa dire a Firenze, perché è un dirigente di carattere, uno di quelli che preferisce vincere o perdere puntando esclusivamente sui propri uomini, senza farsi condizionare dall'eredità delle gestioni passate. Per quanto riguarda l'annata corrente, una volta archiviata la pratica salvezza, il mio voto non potrà che essere una sufficienza. Nonostante sia stata una stagione disastrosa, l'obiettivo minimo sarebbe comunque raggiunto e bisogna essere realisti: andare in Serie B sarebbe stata una tragedia sportiva senza precedenti, quindi ogni valutazione va contestualizzata a questo scampato pericolo.

Su Kean: "C'è però un aspetto che non posso proprio mandare giù: non tollero che un calciatore come Kean salti dieci partite all'anno. Riconosco che il ragazzo sia tanto talentuoso quanto complicato, ma questo tipo di atteggiamento per me è inaccettabile e preferirei profili diversi. Lo dico chiaramente: voglio calciatori integri, anche a costo di sacrificare la qualità tecnica. La mia visione è semplice: i premi non dovrebbero essere legati a gol o assist, ma alla continuità. I bonus vanno dati per le presenze, perché solo chi è sempre a disposizione, giocando tutte o quasi tutte le partite, risulta davvero utile alla causa della squadra".