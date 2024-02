Valcareggi: “Mi chiedo cosa ci stia a fare Pradè alla Fiorentina, non viene utilizzato. Dov’è la dignità?”

Il procuratore e noto tifoso viola Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la lettera del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “Per competere servono introiti, è vero, però forse sarebbe servito anche non vendere Chiesa e Vlahovic. Con l’esaurimento del patrimonio di Corvino il futuro lo vedo un po’ torbido, bisogna trovarli i giocatori forti se poi si vogliono rivendere. Comunque Firenze non è contenta di questa proprietà perché ha trascurato i fiorentini facendo quello che voleva. Lo stesso Pradè non viene utilizzato, mi chiedo cosa ci stia a fare lì. E’ uno che sa fare benissimo il suo mestiere, ma non si impone. Dov’è la dignità?”.