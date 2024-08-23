Valcareggi: "Sento Ferrari ragionare di tattica e tecnica e mi chiedo, ma Pradè dov'è??"

Valcareggi non risparmia critiche alla società ed apprezza le idee chiare di Palladino sul mercato. Possono essere da stimolo

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Lady Radio:

“Palladino ha fatto benissimo a dire che gli mancano giocatori, la società va stimolata. Ben venga un allenatore esigente e con le idee chiare. Sento qualcuno che vorrebbe già mandarlo via, per me invece è un grande tecnico ma ha bisogno dei giocatori giusti. Va accontentato".

"Il Viola Park inoltre è sempre chiuso, i ragazzi delle giovanili fanno le amichevoli e non si può andare a vederle. Tutti parlano di calcio, Ferrari ragiona di tattica e tecnica, ma Pradè dov'è? Abbiamo gli stessi problemi negli stessi ruoli da anni, bussiamo sempre alle stesse porte”.

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