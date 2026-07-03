Valcareggi: "Fagioli è incedibile, non va ceduto neanche per 50 milioni, è uno da big senza dubbio"

Il noto procuratore e tifoso ha parlato del giocatore viola

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi si è espresso così ai microfoni di Lady Radio: “Apprezzo moltissimo Thorstvedt, lo considero un giocatore di sicuro affidamento, capace di garantire continuità e buone prestazioni. Seguire i desideri di un tecnico che vuole riavere i propri fedelissimi comporta sempre qualche incognita — e a Firenze la vicenda Colpani ci ha lasciato un po' di amaro in bocca —, ma in questo caso ho deciso di dare fiducia alla scelta".

Poi, sull'ex centrocampista della Juventus ha precisato: "Fagioli non si tocca, cerchiamo di non fare scherzi. Valuterei una sua partenza soltanto di fronte a una contropartita dello stesso spessore. Anche se sul piatto mettessero 50 milioni, come verrebbero reinvestiti? Con cifre del genere devi per forza andare a bussare alle grandi squadre, altrimenti rischi solo di buttare via il denaro”.