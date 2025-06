Valcareggi su Kean: “Presidente dove sei? Se non gli offri un contratto da top, lo prendono”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Fazzini è un ottimo calciatore, moderno, si infortuna spesso, ma adesso sta bene fisicamente. Ha anche una bella famiglia alle spalle, non gli mancherebbe niente per venire a Firenze e prenderlo a 10 milioni sarebbe un affare. Dal punto di vista tattico è un numero 8, uno che da il pallone e poi riparte e non ci scordiamo che ha un bel tiro dalla distanza”.

Ha continuato l’intervista aggiungendo: “Sono felicissimo del ritorno di Pioli e della sua fiorentinità. Su Dzeko ho cambiato idea, all’inizio non mi faceva impazzire invece mi sono ricreduto. E’ un 40enne forte, con caratteristiche tecniche micidiali, e poi è un uomo spogliatoio e un grande leader”.

Infine finisce il suo intervento parlando di Kean: “Non vorrei che la situazione cominciasse a puzzare, però va presa una decisione. Si tiene oppure no? Se non gli si offre un contratto da top player, c’è il rischio serio che qualcuno lo prenda, anche perché a 52 milioni è molto semplice farlo. Presidente, dove sei? Lo vuoi tenere o no il tuo miglior giocatore? Bisognerebbe mettersi a tavolino e togliere questa clausola. Una società seria e ambiziosa avrebbe tenuto Kean e comprato Lucca“.