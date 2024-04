Valcareggi: “Biraghi fa poco, il campionato l’ha bocciato. Italiano poteva avanzare pretese sul mercato”

Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato della Fiorentina, soffermandosi anche sul tema relativo al prossimo allenatore che prenderà il posto di Vincenzo Italiano. Le sue parole:

“Io dico al popolo fiorentino che la Fiorentina ha un futuro tremendo. Perché tremendo? La continuità dell’azienda non è ben indentificata. Anche se hanno promosso Pradè, Ferrari e Stephan, se prendi Palladino, Gilardino o Aquilani, non so se potranno avere potere sul mercato come lo avrebbe Italiano ora. Ma Italiano non rimane. Palladino può fare un pochino di resistenza, se verrà a Firenze. Parisi? I due esterni bassi ce l’ho già, ma non ripartirei però da Biraghi: è un giocatore che potrebbe fare molto ma non fa, perché è un giocatore molto libero, ha un bel piede, ma quando è in velocità non crossa molto bene. Diciamo che il campionato l’ha bocciato, mi dispiace ma è così. Parisi è più forte di Biraghi, ma è un parere abbastanza diffuso”.

