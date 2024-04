De Rossi, ancora silenzio sul rinnovo con la Roma: “Abbiamo parlato del futuro, ma dei prossimi 2 mesi”

L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby capitolino, rispondendo anche alla domanda che riguarda la sua situazione contrattuale e del suo futuro alla Roma. L’ex Capitan Futuro, ingaggiato dai giallorossi come traghettatore dopo la cacciata di José Mourinho, avrebbe destato l’interesse della dirigenza Viola, come possibile successore di Vincenzo Italiano. Finito nella lista dei desideri, Pradè e Burdisso monitorano la situazione contrattuale del tecnico romano che, di fatto, sembra non avere ancora delle garanzie sulla sua permanenza nell’attuale club. Ecco le sue parole:

“Sì, si sono fatti sentire, abbiamo parlato molto spesso del futuro della Roma, del futuro a breve termine. Ho capito la tua domanda ma la pausa c’è servita per far quadrare i conti per ciò che riguarda il futuro più importante per noi ed è quello che va da qui a due mesi”.

