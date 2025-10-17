Valcareggi attacca Kean: “Se non volesse giocare per la caviglia, dimostrerebbe di essere un cagasotto”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina in vista di Milano: “Firmerei subito per un pareggio perché servirebbe tanto al nostro morale per aiutare a ritirare su la situazione. Se riuscissi a prendere un punto, vorrebbe dire che stai meglio e che puoi vedere della luce perché vorrebbe dire che possiamo pensare di battere qualcuno. Firenze deve aiutare questa squadra che non è male e non è tutto da buttare come dicono tanti, chiaramente se facciamo 3 punti in tre gare sono sempre pochi ed è dura farne di più, ma dobbiamo provarci.”

Su Pradé: “L’ho sentito e sta sotto un treno, lotta e soffre come un cane perché ha fatto una buona squadra e ora non gli rende e lo accusano davvero di tutto perché ha preso uno forte come Piccoli e non va bene neanche lui. Ricordiamoci che tutti volevano il vice Kean e ora c’è e il prezzo è giusto.”

Su Kean: “Visto che non ha problemi di legamenti, deve giocare non mi importa, vorrà dire che si riposa lunedì. Se domenica non giocasse, mi offenderei perché se vuoi segnare, giochi anche con un po’ di dolore come faceva Batistuta o Toni o Inzaghi. I dolori arrivano dopo, durante la gara non avverti niente.”

Prosegue: “Se non è pronto dall’inizio, allora non gioca manco dopo e mi preoccuperebbe perché a San Siro devi sempre entrare e devi far vedere davvero chi sei a livello di carattere perché è un animale con un fisico mostruoso.”