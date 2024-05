Valcareggi: “L’importante è che l’allenatore lo scelga Pradè, non di certo Ferrari”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio del tema allenatore in casa viola: “Spalletti una volta mi disse che voleva allenare la Fiorentina gratis, chiaramente era una battuta. Sarri invece secondo me verrebbe, ma non so quanto la società abbia voglia di iniziare un percorso con lui. In ogni caso l’importante è che l’allenatore lo scelga Pradé, non di certo Ferrari”.