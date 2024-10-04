Valcareggi attacca Sottil: "Da ufficio inchieste, dà sempre la palla all'avversario. Gioca come una pippa"

Furio Valcareggi ha parlato di Sottil e del suo molto deludente di stagione, le sue parole sul numero 7 viola

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, l'intermediario di mercato fiorentino Furio Valcareggi ha parlato anche di Riccardo Sottil e del suo rendimento molto deludente, queste le sue parole:

Sottil lo considero un talento ma ogni volta che prende la palla la dà a loro, io mi sto fiaccando su di loro, è da ufficio inchieste, la dà sempre a loro. Se non si sbriga non gioca mai più. Lui deve capire che il calcio dimentica che lui era forte e che lo volevano tutti. Se avessimo avuto un direttore come Pino Vitale lo avrebbe sverniciato e lo avrebbe fatto allenare la mattina alle 9 da solo, per le qualità che ha Sottil non è possibile che giochi cosi male. Dovrebbe intervenire suo babbo contro di lui. Sottil non è quella pippa che ci sta facendo vedere, non sta giocando al suo livello.

VALCAREGGI E LE PAROLE SU SARRI ALLA FIORENTINA

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