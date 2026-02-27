Valcareggi: “De Gea sta finendo i bonus, ha preso un gol che non esiste prendere in quel momento”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi per parlare della Fiorentina: “L’unica buona notizia è essere passati poi nient’altro perché siamo andati sotto 3-0 contro di loro dopo l’andata, siamo stati fortunati e questo serve perché con Pioli avresti perso vista la sfortuna che aveva e ora non ci interessa nemmeno vedere chi si becca tanto si rischia con chiunque perché siamo uno stimolo per tutte queste squadre meno famose.”

Prosegue: “In Conference puoi trovare avversari meno accreditati che però si impegnano tantissimo contro di noi in quanto per loro è sempre la gara del decennio perché siamo una squadra top italiana. Infatti questi sono arrivati qua e sono andati a mille. Noi, invece, siamo entrati in campo con troppa sufficienza perché pensavamo di essere già passati, ha sbagliato tanto De Gea poi pure Comuzzo e Dodò.”

Prosegue: “Ora prendiamo solo il risultato perché l’anno è drammatico e quando c’è qualcosa di buono dobbiamo raccattarlo sempre per poi pensare a lunedì con una trasferta complessa a Udine contro una squadra fisica che ti può mettere in difficoltà.”

Su Paratici: “La stagione deve finire presto e poi deve rifare tutto lui con un nuovo allenatore con un bel contratto lungo e una squadra nuova perché lui è uno dei direttori migliori in circolazione con una carriera seria dove ha preso tanti giocatori forti.”

Su De Gea: “Lui è uno dei più forti che c’è ma ieri prende un gol incommentabile perché non va bene in quel momento rimettere in corsa il tuo avversario dopo essere riuscito a rimettere tutto a posto. Adesso sta finendo i bonus.”