Valcareggi: “Pioli ha fatto bene a non dimettersi, i contratti si fanno per rispettarli nel calcio”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina: “La scossa di Vanoli è stata positiva, siamo ultimi ma mancano 28 gare e credo che sia arrivato un tecnico giusto perché è un animale da panchina tipo Allegri o Conte, non è reale come Pioli. Lui è uno che si arrangia e sa lottare, ha capito che c’è un problema fisico quindi ha messo le doppie sedute per rimetterli in ordine.”

Sulla Fiorentina: “Voglio bene a Commisso, ma deve vendere perché si vende tutto come anche il Campanile di Giotto. Ho consigliato a Pradé di andarsene perché non riusciva più a vivere qua e ha fatto bene a tornare a Roma dove ha una vita invidiabile. Su Pioli concordo con lui per come ha lasciato perché neanche io avrei rinunciato a quei soldi visto che i contratti vanno rispettati. La società lo ha esonerato, ora lo paga lo stesso finché non trova un’altra squadra come spera la Fiorentina.”

Sulla Juventus: “Se dovessi scegliere un avversario direi sempre loro perché dà una carica in più e ti permette di performare anche in questo momento, molto meglio i bianconeri che giocare con la Cremonese per esempio dove ho tutto da perdere.”

Su Dodo: “Non lo confermerei mai, non ci serve adesso un giocatore come lui che vuole giocare in modo spettacolare, ma adesso dobbiamo avere gente pratica e non lui, vada da un’altra parte perché è bravo ma non per la Fiorentina.”