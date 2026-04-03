Valcareggi: "Paratici è a Firenze per vincere: sceglierà un allenatore per puntare all'Europa League"

Le dichiarazioni del noto procuratore, Furio Valcareggi, sul presente e sul futuro della Fiorentina con Paratici

Il procuratore e tifoso Viola, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio: “La trasferta di Verona non è più quella di un tempo, non ci sono amicizie, è tutto azzerato. È una partita troppo importante, il Verona gioca a mille perché ha poco da perdere ormai, per cui la Fiorentina dovrà giocarla con attenzione e cervello".

"In formazione andrei sul sicuro, anche se è stato infortunato sceglierei Solomon al posto di Gudmundsson. Per quanto riguarda Kean deve assolutamente giocare, al massimo poi chiede il cambio. Piccoli è in crescita, ma Kean ora come ora dà più certezze”.

Su Paratici: "Paratici è qui soltanto per vincere, purtroppo c'è anche la lotta retrocessione aperta e quindi si può parlare poco del futuro, ma il nuovo direttore prenderà un allenatore per l'Europa League. Mi dicono che ci saranno tanti ribaltoni all'interno della società, cambiamenti in vari settori e non solo tra i calciatori".