Valcareggi: "La cessione di Kayode è segno di incompetenza, non ha avuto senso darlo via"

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina ha parlato in radio di vari temi come la cessione del giovane terzino

A Lady Radio ha parlato il noto procuratore Furio Valcareggi che ha commentato le questioni più salienti del mondo viola: "Kayode non doveva essere ceduto, quest'operazione di mercato è pessima sotto tutti i punti di vista ed è segno di grande incompetenza. Kayode è un ragazzo cresciuto qui, a Firenze, è un tuo prodotto e lo cedi in prestito con diritto di riscatto a favore del Brentford. Come si fa? Poi Kayode ti serviva perché Dodo è fortissimo, ma non le può giocare tutte e poi non sa crossare, mentre Kayode sì. Chi ha voluto decidere Kayode, ha sbagliato tutto completamente, è una mancanza di fiorentinità e di affetto."

Su Colpani: "Per me il suo girone di ritorno sarà ottimo. Lo vedo come la futura rivelazione della Fiorentina. Deve adattarsi ad una nuova città, però è forte e lo vedete con la rovesciata da cui nasce il gol di Kean perché uno scarso non la sa fare. Questa non è la sua versione e Palladino ci deve lavorare sopra come con Sottil."

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