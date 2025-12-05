Valcareggi attacca: “Basta Gudmundsson, ha avuto 500 occasioni e ha sempre fallito, stia a sedere”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per commentare la situazione in casa viola: “La Fiorentina si salva, il nostro obiettivo deve essere passare la quartultima per un punto niente di più. Adesso è il Pisa mi pare e credo sia fattibile recuperargli 4 punti in 25 gare, non credete di farne 40 di punti, bisogna fare solo quelli necessari.”

Su Gudmundsson: “Basta, qui c’è da correre, abbiamo tanta memoria bella di te però ora è l’ora di finirla perché non dobbiamo essere belli, ma pratici. Non mi interessa avere gente di tecnica perché io ho bisogno di chi fa lotta e si impegna fino alla morte come Fazzini. Ci vuole gente muscolare, ti abbiamo dato 500 possibilità e hai sempre fallito, ora siamo stufi.”

Su Dodo: “Noi facciamo un altro campionato, si fa l’A2 e lui non serve a niente ora perché abbiamo bisogno di lottatori e non di personaggi bellini come lui o Fagioli. Basta con questi giocatori, non siamo la squadra che deve ambire ad arrivare in alto e non c’è da badare all’estetica. Non capisco perché gli vogliano rinnovare il contratto perché questo fa 5 partite bene all’anno ed è sopravvalutato, se va via a zero sono contento.”

Su Fagioli: “Gli voglio molto bene, ma così no, abbiamo bisogno di gente che lancia via il pallone in tribuna e non di vedere chi cammina senza impegno. Entra in campo e fai qualcosa, ma non così perché non ci siamo proprio.”