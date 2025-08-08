9 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:50

News

Valcareggi: “Comuzzo è da tenere a tutti i costi, gli darei anche la fascia di capitano”

Redazione

8 Agosto · 23:11

Aggiornamento: 8 Agosto 2025 · 23:50

di

Per l’agente trattenerlo è un segnale forte alla piazza, il suo valore può solo crescere e il club dovrebbe promuoverlo leader

Ospite di Lady Radio, Furio Valcareggi noto agente sportivo e da sempre grande tifoso della Fiorentina è intervenuto su diversi temi legati al mondo viola. Tra le questioni più calde, il futuro di Pietro Comuzzo, giovane difensore centrale cresciuto nel vivaio gigliato e protagonista di un’estate al centro del mercato.

Le tante voci su Comuzzo in effetti fanno tremare i polsi. Allo stesso tempo però, visto che il ragazzo ancora non è che abbia fatto tutte queste presenze in Serie A, credo che sia da considerare come un titolo in borsa: più lo teniamo e più il valore sale. Questa possibile offerta sono convinto che a fine stagione sarebbe la stessa, a meno che il giocatore non faccia disastri durante l’anno. Il suo valore non può che incrementare. Fossi la Fiorentina non cederei e proverei a fare un sacrificio per trattenerlo a Firenze: sarebbe un grande segnale a tutti noi tifosi, che capiremmo che finalmente quelli forti li teniamo”.

Valcareggi ha poi ribadito l’attaccamento del giocatore alla maglia viola, pur riconoscendo come certe cifre possano far vacillare qualsiasi società.

So benissimo che il ragazzo ama molto Firenze, però sappiamo che davanti a certe offerte chiunque può cedere. Lo terrei e sono certo che con 35 milioni, che farebbero dondolare chiunque, adesso cambia poco, e soprattutto a fine stagione se va bene potrebbero essere ancora di più. Io lo terrei e addirittura gli darei la fascia da capitano. Il Napoli in inverno l’aveva praticamente preso, ma a causa dei pagamenti troppo rateizzati poi la Fiorentina scelse di far saltare tutto”.

