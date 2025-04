Valcareggi critico su Beltran: “Pagato tanto per fare il centravanti, ma non sa fare questo ruolo”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi che ha commentato il successo della Fiorentina in Slovenia con il Celje e si è concentrato su alcuni singoli come Beltran: “Ricordiamoci che è arrivato a Firenze con gli squilli di tromba per fare il centravanti e non lo è affatto. Non è Batistuta, anche se ci si aspettava di aver preso un grande giocatore perché è costato molto, ma non è un attaccante. Fa bene altre cose, sa chiudere le linee di passaggio e si sa sacrificare molto bene, su questo gli faccio i complimenti perché corre per tutti ed ha un atteggiamento umile, ma prima di confermarlo alla Fiorentina ci penserei su perché in area è totalmente assente.”

Su Colpani: “A me è sempre piaciuto un sacco, lo considero un giocatore forte che riscatterei subito perché non è possibile che abbia disimparato a giocare a calcio. Colpani è un mio debole lo ammetto e so che non ha fatto bene, però è un ragazzo che possiede dei colpi straordinari ma ora non ha fatto vedere nulla. Mi aspettavo 5-6 gol e altrettanti assist, invece non ci ha fatto capire quanto sia forte ed è strano perché a Firenze puoi giocare meglio che a Monza per l’ambiente e il tipo di squadra.”