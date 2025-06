Valcareggi su Dzeko: “Se prendi uno di 40 anni, vuol dire che non si sa davvero cosa fare”

A Lady Radio Furio Valcareggi ha parlato anche di altre situazioni legate alla Fiorentina come la trattativa per Edin Dzeko del Fenerbahce ed ex Inter e Roma: “Ragazzi, ha 40 anni Dzeko, rendiamocene conto. Che ci facciamo con un attaccante di 40 anni che non ha più velocità e che ha perso tutta la sua forza di anticipo in area. Dzeko verrebbe anticipato e mangiato da qualsiasi difensore ventenne in Italia, la carta d’identità parla chiaro, puoi far giocare un portiere di quest’età ma non lui. Se compri Dzeko allora il problema è serio perché significherebbe non avere davvero idee né progetti di livello, avresti la certezza di avere ancora un futuro incerto.”

Su Palladino: “Lui è stato massacrato da chiunque a Firenze dai tifosi alle radio passando per i giornalisti. Ha vissuto una stagione dura con i dirigenti che l’hanno trattato malissimo per tutto l’anno quando invece ha fatto benissimo a Firenze con la squadra che aveva. Poi ha avuto l’occasione di vendicarsi e ha lasciato tutto perdendo un sacco di soldi. Ha fatto un gesto nobile ed è l’unico che si comporta così nel calcio.”