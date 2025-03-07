Valcareggi: "Alla Fiorentina servirebbe un allenatore esperto come Allegri e sono sicuro accetterebbe la proposta"

Il procuratore ha detto la sua sulla sconfitta viola ad Atene negli ottavi di Conference contro il Panathinaikos

A Lady Radio ha parlato il procuratore Furio Valcareggi che ha detto la sua sulla sconfitta viola di ieri ad Atene: "Ieri male, abbiamo giocato una brutta partita in cui abbiamo perso contro una squadra molto più debole di noi e, a causa della situazione in cui siamo, abbiamo buttato via la partita. Palladino colpevole per le scelte perché Terracciano non doveva giocare, non siamo nei dilettanti e non mi interessa delle promesse fatte, prometti che dai un giorno di riposo, ma non che farà il titolare in coppa. Ieri doveva mettere De Gea che è più forte, non Terracciano che è pagato per fare il dodicesimo e non per giocare una partita del genere in cui sapeva di avere tanta pressione addosso. Terracciano deve fare la riserva e nessuno gli deve nulla."

Su Palladino: "Ha sbagliato tanto, ma cacciarlo ora sarebbe un grande errore perché faresti solo peggio. Mancano 2 mesi alla fine e ormai è giusto rimanga l'allenatore viola fino alla fine perché non ci sono tecnici migliori che verrebbero a Firenze ora. Io vorrei Sarri, ma sappiamo che non verrà per questo teniamo Palladino che ci porterà in Europa in campionato perché la classifica è buona ancora e ci farà passare il turno perché la Fiorentina al ritorno batterà i greci. Un altro che prenderei e che so accetterebbero è Allegri che insieme a Landucci verrebbero a Firenze. Un altro giovane non serve a nulla."