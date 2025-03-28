Valcareggi: "La clausola di Kean va tolta subito, alziamogli lo stipendio e poi rimarrà con la Fiorentina"

Il noto procuratore ha commentato vari temi legati al mondo viola in vista della gara di domenica contro l'Atalanta

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Furio Valcareggi che ha parlato vari temi legati al mondo viola: "La Fiorentina deve risolvere il problema della clausola di Kean perché non ci deve essere. Il valore del giocatore deve essere in base al livello delle prestazioni offerte e non un prezzo fissato in estate senza vedere la stagione perché in giro 52 milioni li hanno tutti. Alziamogli lo stipendio e leviamo questa clausola, ci si parla con il ragazzo e lo si accontenta anche se chiede 7 milioni l'anno. Uno che fa 20 gol e rotti vale quei soldi senza dubbio. Kean ha trovato l'ambiente giusto per lui dove può giocare tranquillo e non ha concorrenza, quindi, faccio fatica a credere che voglia andare via da un posto che lo ama vedendo anche quello che ha fatto prima di Firenze, però la Fiorentina deve risolvere in fretta la questione."

Su Palladino: "Ora va tenuto fino alla fine perché non c'è altro di meglio, rimane fino al termine del campionato in tutte le maniere anche se facesse male. Ovviamente se a fine anno, arriva nono è bene cambiare e prenderne un altro, invece se c'entra l'obiettivo lo confermo perché l'Europa League è un palcoscenico ben più importante di adesso."

Sui lavori del Franchi: "Io che ho visto il vecchio Franchi subisco da morire quando vedo la Fiesole chiusa e tutto il cantiere. Soffro molto, già quando fecero i lavori del 90 perché era perfetto com'era e non andava toccato. Va modificato per renderlo più moderno tipo con la copertura e con i servizi per i tifosi, ma non andava stravolto come hanno fatto. Lo dovevano solo ripulire come accade in tutta la città."