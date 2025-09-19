Valcareggi: "Fagioli deve andare in panchina, va curato. Delle volte sembra che abbia la finanza a casa"

Furio Valcareggi noto tifoso viola oltre che famoso procuratore è intervenuto a Lady Radio per presentare la partita tra Fiorentina e Como. Queste le sue parole:"C'è troppa incazzatura, è ancora prest...

Furio Valcareggi noto tifoso viola oltre che famoso procuratore è intervenuto a Lady Radio per presentare la partita tra Fiorentina e Como. Queste le sue parole:

"C'è troppa incazzatura, è ancora presto. Pioli lo difenderò sempre, se sapeva che Dzeko giocava così non lo faceva di certo giocare. Ha sbagliato a far giocare Fagioli, perché Fagioli va tolto di squadra c'è poco da fare. Abbiamo Caviglia che è bravissimo, lo conoscerò a breve l'obbiettivo è farlo giocare a golf con Antognoni."

Sulla formazione: "Io giocherei con Kean con Gudmundsson. L'area è sua la gestisce bene e la copre, non vuole amici e non vuole clienti in area. Kean ha dimostrato che sa giocare da solo, a volte faceva anche l'1-2 da solo. Fazzini e Caviglia sicuri, anche Mandragora. Fagioli in panchina anche se non ha voglia quando gioca figuriamoci in panchina. Fagioli va curato, purgato. con Fagioli farei come avrei fatto con Sottil, si vede la partita insieme e gli si fa vedere che non la prende mai. Farei uguale anche con Fagioli. Almeno si autoaccusa e capisce. Lui lo sa che gioca male, anche se non parla. Lui sa tutto di se ma non riesce a uscire fuori. A volte si scaldava e sembrava avesse la finanza a casa, non c'era gioia.