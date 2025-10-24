Valcareggi: “Dzeko non può pretendere di giocare di più, ha sempre 40 anni se lo ricordi”

A Lady Radio è intervenuto Furio Valcareggi per parlare di Fiorentina, partendo da Pradé: “C’è stata troppa cattiveria verso di lui perché lui ha fatto una buona squadra, ma non rende e non è colpa sua, ho visto troppi insulti e critiche verso un uomo che non è una sciagura come dicono a Firenze. L’ho pregato di dimettersi proprio per dargli una mano tanto non viene mai applaudito e sbaglia sempre per tutti.”

Sulla Fiorentina: “Già a Milano ho visto una buona squadra in campo, doveva pareggiare perché il rigore non c’era e prendere un punto col Milan aiuta sempre, che tu sia primo o ultimo. Ieri ho visto un altro miglioramento perché i giocatori erano più liberi di testa e quello fa tutto, basta vedere Fagioli che è in netta ripresa.”

Su Dzeko: “Buonissimo attaccante, ma non può pretendere di giocare di più perché ha 40 anni e deve giocare 20 minuti per aiutare la squadra nei minuti finali perché è intelligente e ha grandi doti, lui è perfetto per fare il cerotto quando serve e questo capita molto spesso, però non può dire che la Fiorentina deve giocare a due punte perché non è vero. Piccoli e Kean devono giocare da soli con Gudmundsson vicino in appoggio.”