Valcareggi: “Sottil ha un potenziale enorme, perciò bisogna essere ancora più arrabbiati con lui”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Furio Valcareggi ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di domani sera contro il Torino: “Se Italiano rimane, come credo, sarà legittimato a chiedere alla proprietà qualcosa in più oltre quello che gli è stato fornito. E che dire di Castrovilli, che secondo me è il miglior giocatore in rosa? Io l’avrei fatto capitano, ha fatto tre Viareggio, è andato in prestito e poi è tornato, ha senso di appartenenza. Juric? A me piace, è esigente, un martello. Il mio giocatore Claiton, che lo ha avuto a Crotone, me ne parlava sempre benissimo, il suo Torino gioca a uomo e non è mai semplice da affrontare”:

Infine, su Riccardo Sottil: “Dovrebbe mettersi lì al Viola Park con i dirigenti e rivedere le sue partite, per rendersi conto di cosa combina in campo. Ha un potenziale enorme e quindi bisogna essere enormemente arrabbiati con lui che non lo esprime. Fa dispiacere vedere un talento così che non rende. Ma domani sera a Torino parte lui perché squadra che vince non si cambia”.

