Valcareggi su Kean: “Sento puzza di bruciato, la colpa è della Fiorentina che ancora non gli ha offerto 6 milioni a stagione”

A Tuttomercatoweb ha parlato l’agente Furio Valcareggi per commentare molti temi riguardanti anche la Fiorentina che sta vivendo delle settimane di tensione per Kean: “Sento puzza di bruciato, mi sembra la stessa situazione di quando Vlahovic decise di andare via, si sta aspettando senza fare nulla, probabilmente perché Kean vuole andare via e lo ha già deciso. Intanto il giochino della clausola è partito e siamo a metà, staremo a vedere ma il problema a Firenze è che manca la società perché Commisso non gli ha ancora alzato lo stipendio. Devo capire cosa aspetta a telefonare a Kean per chiudere la faccenda e dargli 5 milioni l’anno, Commisso non parla più e lo fa Ferrari che dovrebbe fare altro.”

Su Pradé: “Daniele ha perso tanto, di quello che conosco io è veramente rimasto poco. A Firenze si è fatto comandare da Barone e hanno preso gente orribile come Kokorin. Adesso dovrebbe comunicare la permanenza di Kean, ma non lo fanno e non capisco: questo ha fatto una grande stagione e ha le armi la Fiorentina per tenerlo, allora facciamolo, diamogli 6 milioni e facciamola finita, questo ha fatto 25 gol ma scherziamo? Uno che fa così tanti gol, va pagato bene perché costa ed è il mercato che funziona così.”

Prosegue: “Se Kean rimane, la Fiorentina con Pioli può arrivare tra le prime 5 con l’Inter e la Juventus che hanno faticato facendo il Mondiale in America, si può tentare di fare qualcosa di buono, ma voglio vedere come intendono trattenere un attaccante del genere.”