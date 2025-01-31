Valcareggi: "Zaniolo dura meno nelle squadre di un uomo che tenta di respirare sott'acqua"

Il noto procuratore sportivo Furio Valcareggi ha parlato dei temi più importanti del mondo della Fiorentina

A Lady Radio ha parlato il noto procuratore Furio Valcareggi che è intervenuto su tutti i temi caldi del mondo viola: "Comuzzo va tenuto perché é il momento sbagliato per darlo via visto che quei soldi non si investiranno sicché teniamoci il giocatore. Comuzzo è forte vero, gioca come Bergomi per la forza che ha e poi uno più forte di lui in giro è dura trovarlo. A condizioni normali, venderei subito Comuzzo ma ora no perché non mi fido della Fiorentina."

Su Zaniolo: "Gioca benissimo, ma non resiste nelle squadre visto che ne ha cambiate tante, non lo prenderei perché un uomo sott'acqua resiste più di lui in una squadra, mi fa arrabbiare."

Su Kayode: "La sua vendita è un insulto alla società, ci voleva più calma con lui invece di darlo subito via. Kayode era un ragazzino tuo su cui potevi fare tanto ed è un peccato averlo ceduto a queste condizioni. Gli inglesi ci hanno creduto di più della Fiorentina perché lì può essere più libero di giocare. "

Su Fagioli: "Lo vidi a Firenze quando ci giocò con la Juve Primavera. Aveva il numero 10 e mi impressionò subito. Era fortissimo, infatti la Juve c'ha puntato poi ha avuto dei problemi ed è stato punito ma io lo prenderei ieri."

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